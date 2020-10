농장 직원에게 옮았나…코로나 감염된 밍크 1만마리 집단 폐사

[아시아경제 최은영 기자] 미국에서 밍크 1만여마리가 코로나19바이러스에 감염돼 집단 폐사하는 사건이 발생했다. 밍크는 감염 증상이 인간과 흡사하고 다른 동물에 비해 유독 코로나바이러스에 약한 것으로 드러났으나 이유는 밝혀지지 않았다. 당국은 코로나19에 감염된 농장 직원에게 옮은 것으로 보고있다.

10일 외신에 따르면 유타주의 9개 모피 농장에서 지난 2주 사이에 약 1만 마리의 밍크가 폐사한 것으로 알려졌다. 밍크들 사이에 계속해서 코로나가 확산 중이라 피해는 더욱 커질 전망이다. 주 정부는 이 밍크들이 코로나19에 감염된 것으로 보고 조사를 진행하고 있다.

유타 주 정부 수의사인 딘 테일러 박사는 지난 8월 농장 직원들이 코로나 19 확진 판정을 받은 이후 밍크에서도 이 바이러스가 발견됐다고 전했다.

테일러 박사는 코로나19에 감염된 밍크가 사람과 비슷한 증상을 보였다고 말했다. 호흡이 어려워 입을 벌리고 숨을 쉰다거나 콧물을 흘리는 등의 증상을 보였고, 어린 밍크는 무사했으나 늙은 밍크는 피해가 큰 것으로 나타났다. 감염된 밍크는 증상을 보인지 하루 만에 죽기도 했다.

테일러 박사는 질병통제예방센터(CDC), 농무부와 함께 농장직원에게 보호장비를 지급하는 등 확산 방지 대책을 세우고 있다고 전하며 아직 코로나 19로 인해 밍크가 살처분된 사례는 없다고 밝혔다.

위스콘신 농무부는 해당 농장의 동물이 외부로 나가지 못하도록 격리하고 가죽 등의 동물 제품도 모두 묻거나 소각했다고 전했다.

미 농무부 자료에 따르면 밍크 외에도 고양이, 개, 사자, 호랑이 등의 50여 종 동물이 미국에서 코로나19에 감염된 사례가 있다. 밍크의 경우 유독 코로나19에 취약한 것으로 나타났으나 그 이유는 불명확한 것으로 전해졌다.

앞서 지난 7월 스페인의 밍크 농장에서는 전체 밍크의 87%가 코로나바이러스에 감염돼 확산 예방 차원에서 9만 2700여 마리가 살처분된 바 있다. 스페인 당국에서는 밍크들이 농장 직원에게 옮아 코로나에 감염된 것으로 추정했다.

아울러 네덜란드에서도 여러 농장에서 밍크 집단 감염이 발생해 수십만 마리가 살처분되고, 농장 100여 곳이 폐쇄된 바 있다.

