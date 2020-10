경기도, 조류인플루엔자 농가교육 '온라인'으로 진행

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도가 조류인플루엔자(AI) 발생 위험이 높은 동절기를 맞아 '온라인 조류 사육농가 방역 교육'을 비대면으로 실시한다.

이번 비대면 교육은 산란계 4편, 오리 3편, 토종닭 4편 등 총 11편으로 구성됐다.

교육에는 수의사ㆍ교수 등 닭, 계란, 오리 관련 전문가들이 강사로 나와 조류인플루엔자 발생 원인, 인근농가 전파 유형, 방역조치, 사양관리 방안, 특별방역 대책기간 준수사항, 관련 지침 등 농가에서 알아야 할 구체적 정보들을 알려주게 된다.

시청은 네이버 TV '경기도의 모든소식, 라이브경기' 채널에 접속한 뒤 재생목록 중 'AI 방역교육'을 클릭하면 된다.

모바일이나 데스크톱, 노트북 등 인터넷이 가능한 환경이면 시간과 장소의 구애 없이 언제 어디서든 교육을 들을 수 있다.

축산농가 및 축산 관련 종사자 외에도 방역에 관심 있는 사람이면 시청 가능하다.

최권락 도 동물방역위생과장은 "포스트 코로나 시대에 걸맞은 동물방역교육의 새로운 방향을 제시하게 됐다"며 "앞으로도 농가중심의 자율책임 방역 활동을 강화할 수 있는 방안을 계속 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 올해는 예년에 비해 해외에서 고병원성 조류인플루엔자가 2.8배 더 많이 발생하고 있고 최근 인접국가인 대만, 러시아에서 각각 16건, 60건이 발생하는 등 위험성이 증가하고 있다.

이에 도는 10월부터 내년 2월까지 특별방역대책기간 동안 거점세척소독시설 및 산란계 농장 앞 통제초소 운영, 오리농가 사육제한, 사전예찰ㆍ검사 등 도내 조류인플루엔자 발생ㆍ확산을 막기 위한 다양한 대책을 추진한다.

