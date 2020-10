테러 당하는 장동민, 자동차 이어 집까지… "나도 가족도 공포"

[아시아경제 나한아 기자] 개그맨 장동민이 세 차례 이상 자동차 테러를 당하고 이번에는 집 테러를 당했다고 폭로하며 폐쇄회로(CC)TV에 현장 소리가 녹음된 음성 파일을 공개했다. 그는 "꼭 잡겠다. 선처 없이 처벌할 것이다. 여러분의 추리와 제보가 큰 힘이 된다."라고 호소했다.

장동민은 지난 8일 자신의 유튜브 채널을 통해 '자동차 파손에 이어 벽채 파손. 공포영화보다 무서워요'라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 "본의 아니게 걱정을 드려 죄송하다. (범인이) 이에 부응하는 건지 집 피해가 더 커지고 있다"라며 그동안 당한 일을 설명했다.

그는 "내 자동차 테러는 멈춘 상태인데 집에 계속 돌이 날아와서 식구들도 무서워하고 나도 화도 나지만 걱정이 더 커지고 있어서 문제다"라며 테러당한 집의 외벽파손 흔적을 보여주었다. 사진에는 찍히고 긁힌 듯한 외벽의 흔적들이 보였다. 그는 "손으로 던져서 이렇게 될 수 있을까 싶다"라며 공포에 떨었다.

그는 이어서 폐쇄회로(CC)TV 음성 파일을 공개하면서 "많은 시청자들이 새총일 거라고 제보를 해주셨는데 나도 오디오 음성을 듣다 보니 돌 떨어지기 전에 괴상한 소리가 나더라"라며 "확신할 수 없지만, 맨손이 아니라 다른 도구를 사용했을 거라는 생각이 든다"라고 추측했다. 음성 파일에는 돌멩이가 외벽에 부딪히는 소리가 반복적으로 선명하게 들렸다.

이어서 그는 "외벽이 저 정도 파손될 정도면 사람의 머리 같은 곳도 똑같은 파괴력이 전달될 것이라고 본다"라고 말했다.

그러면서 "꼭 범인을 잡을 것이다. 절대 선처 없이 처벌할 것이다. 저뿐만 아니라 다른 분들도 이런 일이 발생하지 않도록 완벽하게 잡겠다"라며 "좋은 제보 있으면 말씀해 달라. 여러분의 추리와 제보가 큰 힘이 되고 있다"라고 사람들의 제보를 부탁했다.

앞서 장동민은 지난 8월부터 유튜브 채널을 통해 자택과 차량에 괴한 테러를 당했다고 주장했고, 최근 자신과 가족이 거주 중인 강원 원주시 집에 테러를 당하고 있다고 밝혔다. 공개적 폭로와 범인에 대한 경고에도 불구하고, 범인은 테러를 계속하는 중이다.

