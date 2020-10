"뺏어가지 말아주세요 제발"…백종원 골목식당 '덮죽집' 유사 프랜차이즈 등장

[아시아경제 나한아 기자] '백종원의 골목식당'에 출연한 포항 THE신촌's덮죽 사장님이 최근 자신의 아이템 '덮죽'과 유사한 메뉴를 팔고 있는 프랜차이즈를 향해 "뺏어가지 말아 주세요 제발"이라며 한탄했다.

THE신촌's덮죽 사장은 9일 자신의 인스타그램에 자신이 출연한 '백종원의 골목식당' 장면 일부분을 게재하며 "저는 다른 지역에 덮죽집을 오픈하지 않았습니다. 뺏어가지 말아 주세요 제발…."이라며 "수개월의 제 고민이, 수개월의 제 노력이, 그리고 백종원 선생님의 칭찬이. 골목식당에 누가 되지 않길 바라며 보낸 3개월 동안…" 이라고 호소했다.

이어 "포항 골목식당 출연 덮죽집은 서울 강남 그 외 지역의 업체와 아무런 관계가 없다"라고 말했다.

그는 전날에도 백종원, 김성주, 정인선과 함께 찍은 사진을 올리며 “3개월 진짜 열심히 했다. 대박이라고 해주신 그 덮죽맛을 유지하려고 노력했다”라며 “덮죽 뺏어가지 말아달라”라는 해시태그를 남겼다.

한편, 덮죽과 유사한 메뉴를 파는 프랜차이즈는 개점과 동시에 "국내 1호 덮죽 프랜차이즈 ‘덮죽덮죽’ 오픈과 함께 동시에 5개 지점과 가맹 계약을 체결했다"라며 "수개월의 연구를 통해 자체적인 메뉴로 개발했다"라고 전했다.

이에 누리꾼들은 "양심 어디 갔냐", "날강도들", "덮죽 사장님 본인 스스로 연구한 걸 홀라당 가져가냐"라는 등 비판의 반응이 속출하고 있다.

