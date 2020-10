CU, 편의점 배경 로맨스 판타지 '오디오 드라마' 만든다

기존 웹소설, 듣는 드라마로 제작

[아시아경제 차민영 기자] 편의점 CU가 자체 제작 웹소설 ‘편의로운 수라간 생활’을 오디오 드라마 버전으로도 제작한다고 11일 밝혔다.

오디오 드라마 ‘편의로운 수라간 생활’은 네이버웹소설 월하정인으로 유명한 인기작가 놀마와 일러스트레이터 BADegg가 참여한 동일 이름의 웹소설을 바탕으로 제작된다.

해당 작품은 2020년을 사는 CU 스태프 ‘조은’이 타임리프를 통해 조선시대 수라간 나인으로 활약하게 되면서 벌어지는 에피소드와 로맨스물이다. 2000년대 초반 오글거리는 대사와 스토리로 인기를 끌었던 인터넷 소설 감성을 느낄 수 있다.

오디오 드라마 편의로운 수라간 생활은 1인 N역 성대모사의 달인으로 90만 구독자를 보유하고 있는 유튜버 유준호와 캐릭터 목소리 전문 유튜버 더빙레이디가 맡아 연기한다.

CU 공식 인스타그램에는 웹소설 하이라이트 대사와 감성적인 일러스트를 감상할 수 있으며 소설 전문은 CU 네이버포스트에 업로드된다. 오디오 드라마 버전은 CU 공식 유튜브 채널 ‘씨유튜브’에서 상·하편으로 나눠 각각 이달 14일과 19일 업로드된다.

CU가 웹드라마, 웹소설에 오디오 드라마까지 다양한 콘텐츠를 선보이는 것은 편의점 주요 고객이자 트렌드를 이끌어가는 MZ세대를 공략하기 위한 전략이다. MZ세대가 선호하는 스낵컬쳐 콘텐츠에 CU를 자연스럽게 녹인다. 앞서 웹소설로 연재된 편의로운 수라간 생활은 연재 4화만에 누적 조회수 약 11만건을 기록했다.

연정욱 BGF리테일 마케팅팀장은 "고객들이 CU라는 브랜드 자체를 재미있게 가지고 놀 수 있도록 트렌드에 맞춘 오리지널 콘텐츠를 선보이고 있다"며 "앞으로도 CU는 고객들이 오프라인 CU 점포뿐만 아니라 온라인 CU에서도 다채롭고 재미있는 경험을 할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 개발해 나갈 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr