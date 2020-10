[경제전망]고용지표 더 악화됐나…16일 9월 고용동향 발표

[아시아경제 주상돈 기자] 오는 16일 통계청이 9월 고용동향을 발표한다. 이번 지표에는 음식점 등에 대한 강화된 거리두기 여파가 반영돼 8월보다 더 악화할 것으로 보인다.

앞선 8월 고용동향에선 고용지표가 일제히 악화했다. 지난달 취업자 수는 2708만5000명으로 작년 8월보다 27만4000명 감소했다. 반면 실업자 수는 6000명 늘어난 86만4000명이었다. 실업률은 0.1%포인트 오른 3.1%로 8월 기준 2018년(4.0%) 이후 최고치다.

14일 정부는 정부서울청사에서 '부동산시장 점검 관계장관회의'를 열고 전세시장 안정을 위한 대책을 본격 논의할 예정이다. 홍남기 경제부총리 겸 기재부 장관은 지난 8일 국정감사에서 "전세계약 기간을 1년에서 2년으로 했던 과거에 비춰, (부동산 대책 후) 2개월 정도면 임대차 3법 효과가 있지 않나 했는데 안정화되지 못해 안타깝다"며 "정부가 계속 추가 대책을 강구하겠다"고 말한 바 있다.

13일 국제통화기금(IMF)은 세계경제전망을 발표한다. 이번 전망에는 올해와 내년 한국의 경제성장률 전망치가 포함된다. IMF는 지난 6월 올해 세계경제의 GDP 기준 성장률을 -4.9%, 한국은 -2.1%로 전망했다.

재정통계도 나온다. 기재부는 12일 월간 재정동향 10월호를 발간한다. 앞선 9월호에 따르면 나라곳간 상황을 보여주는 관리재정수지 적자는 지난 7월말 98조1000억원으로 전년 동기 대비 49조9000억원이 늘었다. 7월말 기준 국가채무는 781조원으로 전년 동기 대비 82조1000억원 증가했다.

