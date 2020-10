나주배·서귀포감귤…옥션, 제철 햇과일 특가 판매

합리적 가격 '못난이 딜'도 준비

[아시아경제 차민영 기자] 온라인 쇼핑몰 옥션이 12일 오전 10시부터 18일까지 ‘옥션 별미’ 프로모션을 통해 나주배, 서귀포감귤 등 가을 제철 햇과일을 할인가에 판매한다고 11일 밝혔다.

옥션 별미는 평균 고객만족도 4점 이상의 검증된 신선식품을 모아 소개하는 프리미엄 신선식품관으로, 품질 불만족 시 무료 반품이 가능하다. 멤버십 회원인 ‘스마일클럽’에게는 추가 제공하는 덤 혜택도 있다.

다양한 쿠폰 혜택도 마련한다. 전회원에게 1만원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인 가능한 ‘15% 할인쿠폰’을 제공하고, 스마일클럽 회원에게는 ‘20% 할인쿠폰’을 추가 증정한다. 쿠폰은 행사기간 중 매일 3장씩 다운 받을 수 있다. 옥션 신선식품 구매가 처음이거나 지난 1년간 구매내역이 없는 고객에게는 최대 7000원까지 할인 가능한 ‘30% 할인쿠폰’을 추가 제공한다.

대표 상품으로 ‘서귀포 감귤(9kg·소과)’을 최종혜택가 1만6910원에 판매한다. 스마일클럽 회원에게는 추가 1kg을 덤으로 증정해 최종혜택가 1만5920원에 선보인다. ‘경북 빨간사과(3Kg·중과)’는 최종혜택가 1만1810원에 판매한다. 스마일클럽 회원이라면 ‘500g’을 덤으로 최종혜택가 1만1120원에 만나볼 수 있다. 부드러워 먹기 좋은 ‘씨없는 청도반시(5kg)’는 최종혜택가 1만2660원에 선보이고, 스마일클럽 회원에게는 더 큰 사이즈의 반시를 1만1920원에 판매한다.

요일별 특가 상품도 제안한다. 12일부터 13일까지 레몬, 레드키위, 샤인머스켓을, 14일부터 15일까지는 방울토마토, 감귤, 사과대추를 판매한다. 16일부터 18일까지는 사과, 황금향, 단감을 저렴한 가격에 선보인다.

합리적인 가격에 선보이는 ‘못난이딜’도 준비했다. 환절기 기관지 질환에 좋은 ‘배’를 특가 판매한다. ‘못난이 나주배(4kg)’를 최종혜택가 1만2660원에, 스마일회원에게는 1kg을 덤으로 더해 1만1920원에 선보인다.

이외에도 MD가 선정한 프리미엄 상품을 할인가에 선주문하는 ‘프리오더’에서는 수확량이 적어 귀한 ‘경기 아끼바레(10kg)’를 최종혜택가 3만4760원에 판매하고 스마일클럽 회원에게는 3만2720원에 ‘호라산밀(500g)’을 덤으로 제공한다. 1인 가구를 위한 소포장 구성 ‘맛보기딜’에서는 탱글한 촉감과 달달한 맛을 자랑하는 ‘사파이어블랙(600g)’을 최종혜택가 8500원에, 스마일클럽 회원은 8000원에 만나볼 수 있다.

신동옥 옥션 마케팅팀 팀장은 “최근 과일 가격이 크게 오른 데다, 언택트 트렌드에 신선식품도 온라인으로 구매하는 고객들이 크게 늘고 있어 햇과일을 합리적인 가격에 제안하는 기획전을 준비했다”며 “가을을 대표하는 제철 과일인 배, 사과, 감귤 등을 특가에 선보이고 다양한 할인 혜택도 제공한다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr