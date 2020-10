코로나19 실직자·저소득층에 2만4000개 지역일자리 제공

행안부, 취업취약계층 투입 방역·수해복구 지원

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 등으로 인해 경제적 어려움을 겪는 주민을 위해 2만4000개의 공공일자리가 제공된다.

행정안전부는 제4차 추경을 통해 총 804억원이 투입되는 지역일자리사업이 참여자 모집을 이달 중순부터 전국 지방자치단체별로 실시한다고 11일 밝혔다. 지난 7월 3차 추경을 통해 30만명 규모로 추진중인 '코로나19 극복 희망일자리사업'을 보강하기 위해 편성된 사업이다.

참여대상은 저소득층, 장애인 등 취업취약계층 뿐 아니라 코로나19로 인한 실직자, 휴·폐업자, 특수고용직, 프리랜서 등이며, 시간당 8590원의 급여와 4대 보험료가 지급된다. 다만, 긴급하게 생계 지원이 필요한 사람을 우선적으로 선발하기 위해 다른 일자리사업에 참여하고 있는 경우 등은 참여가 제한된다.

선발된 지역일자리 사업 참여자들은 코로나19 재확산 및 동절기 감염병 확산 방지를 위한 생활방역 지원, 재해 복구·예방 지원, 기타 지역현안 대응 등에 투입된다. 10월 이후 연말까지 약 2개월 이내로 근무하게 되며 자세한 사업내용과 대상자 선발 기준 등은 각 지자체 홈페이지나 주민센터에서 확인할 수 있다.

박재민 행안부 지방재정경제실장은 "일자리가 필요한 분들에게 고용 및 생계를 지원하면서 지역 방역도 강화할 수 있도록 지자체와 협력해 지역일자리사업을 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.

