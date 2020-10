김홍걸 의원, 11시간 검찰 조사받고 귀가… 공소시효 만료 앞둬 다음주 사법처리 결론

[아시아경제 최석진 기자] 4·15 총선을 앞두고 재산을 축소신고 한 혐의를 받고 있는 김대중 전 대통령의 3남 김홍걸 무소속 의원(56)이 10일 검찰에 피의자 신분으로 출석해 11시간가량 조사를 받고 귀가했다.

이날 오전 9시20분께 변호사와 함께 서울중앙지검에 출석한 김 의원은 오후 8시40분까지 조사를 받은 뒤 약 한 시간에 걸쳐 조서 열람을 마치고 오후 9시30분께 귀가했다.

서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 권상대)는 김 의원을 상대로 재산 축소신고 혐의 전반에 걸쳐 사실관계를 확인한 것으로 알려졌다.

김 의원은 지난 4·15 총선 전 재산공개 당시 10억원이 넘는 아파트 분양권을 누락하고 부인 명의의 서울 소재 3층 상가 건물 지분도 축소 신고한 사실이 드러나며 지난달 더불어민주당에서 제명됐다.

이후 중앙선거관리위원회는 검찰에 수사를 의뢰했고, 시민단체의 고발도 잇따랐다.

21대 총선 선거사범의 공소시효가 오는 15일 자정 만료되기 때문에 검찰은 이날 조사 결과를 토대로 다음 주 김 의원의 사법처리 여부에 대한 결론을 내려야 되는 상황이다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr