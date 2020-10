4분기 제조업 경기 소폭 회복…기계·소재 ↑

산업연구원, '경기실사지수' 발표

전 분기比 '개선' 전망 업종 전무

[아시아경제 문채석 기자] 올해 4분기 제조업 경기가 3분기보다 회복될 것으로 전망됐다. 기계와 소재가 반등할 것으로 예상됐다. 그러나 전 분기 대비 '개선'될 것으로 점쳐지는 업종은 하나도 없었다.

11일 산업연구원은 지난달 10~23일 국내 제조업체 1033개를 대상으로 경기실사지수(BSI)를 조사한 결과 4분기 시황 전망은 88, 매출은 89로 집계됐다고 밝혔다.

지난 7월 밝힌 3분기 BSI 전망치보다 시황과 매출 모두 4포인트씩 상승했다.시황은 올 들어 처음으로 상승세를 보였고, 매출도 2분기 만에 올랐다.

이 지수는 100을 기준으로 200에 가까울수록 전 분기보다 개선, 0에 근접할수록 약화했음을 의미한다.

수출, 내수, 설비투자, 고용 등도 상승했다.

수출은 84에서 92로 8포인트 뛰었다. 설비투자와 고용 모두 96에서 97로 1포인트씩 올랐다.

재고는 100에서 99로 1포인트 하락했다.

유형별 매출 전망을 보면 기계(90)와 소재(88)는 올랐지만 정보통신기술(ICT·87), 신산업(90)은 떨어졌다.

대기업(95), 중소기업(89) 모두 올랐다.

세부적으로 보면 13개 업종 중 100 이상을 기록한 업종은 하나도 없었다.

무선통신기기가 가장 높은 99였고 가전과 자동차가 98로 뒤를 이었다. 자동차는 전 분기 대비 30포인트 뛰었다.

그러나 반도체(83)가 14포인트 하락했고, 정유(80)는 20포인트 빠졌다.

현재 경기 상황을 나타내는 지난 3분기 시황(84)과 매출(84)은 모두 전 분기(시황 69, 매출 68)보다 올랐다.

수출은 22포인트 오른 91을 기록했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr