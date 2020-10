北, 내일 열병식서 신형 ICBM 공개할 듯…김정은 연설 생중계

[아시아경제 조슬기나 기자] 북한이 노동당 창건 75주년열병식에서 신형 ICBM(대륙간탄도미사일)을 선보일 가능성이 높은 것으로 알려졌다.

북한은 10일 노동당 창건 75주년 열병식을 개최한다. 이번 열병식에는 김정은 국무위원장이 참석하고, 이를 조선중앙TV가 생중계하려는 동향을 정부가 파악한 것으로 전해졌다.

북한이 가장 최근 열병식을 생중계한 것은 2017년 4월 태양절(김일성 생일) 기념 열병식 때다. 당시 김 위원장이 참석한 가운데 신형 ICBM 등전략 무기가 대거 공개됐다. 이번에 열병식을 생중계할 경우 3년반만이 된다.

김 위원장의 공개연설은 일종의 위력 과시로 해석되고 있다. 북미협상이 교착된 가운데 내달 미국 대선을 앞두고 국제정세가 급박하게 돌아가는 점 등을 고려한 것이다.

당국은 북한이 이번에 다탄두 탑재형 신형 ICBM을 공개할 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 새 ICBM이 기존의 화성-15보다 사거리가 길어졌을 가능성도 주목된다. 다만 북한이 당 창건일과 맞물려 ICBM이나 SLBM(잠수함발사탄도미사일)을 발사할 가능성은 크지 않다고 보는 것으로 전해졌다.

