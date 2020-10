한글날 도심 곳곳서 1인·차량 시위…'광화문 차벽'에 기자회견·피켓으로 정부 비판

[아시아경제 정동훈 기자] 한글날인 9일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 대규모 집회가 금지된 가운데 서울 도심 곳곳에서는 정부를 규탄하는 기자회견과 1인 시위가 이어졌다. 이날 경찰은 집회·시위 원천 봉쇄에 위헌 요소가 있다는 지적을 감안해 차벽으로 광화문 광장을 완전히 둘러싸지는 않았다.

사랑제일교회 등 보수단체로 구성된 8·15광화문국민대회비상대책위원회는 이날 오전 11시부터 서대문구 독립문 등에서 낙태 반대, 방역당국 비난 등을 주제로 한 연속 기자회견을 열었다.

시민단체 케이프로라이프 독립문 앞 기자회견에서 임신 14주까지 낙태를 허용하는 내용의 형법·모자보건법 개정안을 비판했다. 송혜정 케이프로라이프 상임대표는 '임신 15∼24주에 사회적·경제적 사유가 있는 경우' 조건부로 낙태가 허용하도록 한 데 대해서는 "사실상 살인을 허용하는 것"이라며 "임신 24주차의 아이는 조산했을 경우에도 살릴 수 있다"고 했다.

8·15비상대책위원회는 이날 오후 2시 광화문 광장에서 '정치 방역'을 규탄하는 기자회견을 열겠다고 공지했다. 이 단체는 한글날 집회를 금지한 경찰의 처분에 불복해 집행정지를 신청했지만 법원에서 기각되자 사전 신고가 필요하지 않은 기자회견 형태로 도심 행사를 개최하기로 했다.

이날 서울 지역에 신고된 집회는 총 1220건으로 경찰은 이 중 인원이 10명 이상이거나 중구·종로구 등 집회금지 구역에 신고된 139건에 개최 금지를 통고했다. 경찰은 이날 오전 7시께 서울 광화문 일대에 차벽 설치를 완료했다. 다만 개천절과 같이 모든 도로를 둘러싸는 방식이 아닌 세종대로 양 측면에만 차벽을 설치하고 광화문 광장을 원천 봉쇄하지는 않았다.



이날 오후에는 보수단체들의 '드라이브 스루' 차량시위도 진행된다. 보수단체로 구성된 '애국순찰팀'은 검은색 차량 9대를 동원해 서초구 조국 전 법무부 장관의 자택 인근과 추미애 장관의 광진구 자택 근처로 오후 4시 30분께까지 행진한다.

이날 서울지방경찰청은 개천절과 비슷한 수준인 180여개 부대, 1만1000여명의 경력을 투입해 집회, 기자회견 등을 관리했다.

