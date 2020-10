산업은행, 여성대비 남성 정규직 평균 임금 1.5배··남녀 임금격차 1위

금융위 산하 공기업 중 남녀임금격차 1위 산업은행



민형배 “임금 공시를 확대해 남녀임금격차 줄이도록 유도해야

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 금융위원회 산하 8개 금융공기업 중 한국산업은행이 2019년 기준 남녀임금 격차가 가장 큰 곳으로 나타났다.

9일 국회 정무위원회 더불어민주당 민형배(광주 광산을) 의원이 금융위원회 산하 8개 금융공기업으로부터 제출받은 자료에 따르면 2019년 기준 한국산업은행 정규직 남성 직원의 평균 연봉은 약 1억 2,200만 원이었고, 여성 직원은 약 8,100만 원으로 남성 직원이 여성 직원보다 평균 151%가량 더 높은 임금을 받는 것으로 드러났다.

산업은행에 이어 예금보험공사가 여성대비 남성 평균임금이 145%로 남성이 여성보다 2,837만 원을 더 받았고, 한국주택금융공사는 143%로 2,587만 원, 한국예탁결제원이 137%로 3,232만 원, 신용보증기금이 134%인 2,458만 원을 더 받는 것으로 집계됐다. 8개 공기업 중 남녀임금 격차가 가장 적은 중소기업은행은 약 1,700만 원 차이로 여성대비 남성 평균임금이 118%에 달했다.

이에 민형배 의원은 “기관 여성 직원의 비중도 낮고 여성들이 유리천장 등으로 승진에서 불리하기 때문에 평균 임금이 낮게 나온 것으로 보인다”고 밝혔다.

실제로 기관별 정규직 성비를 살펴보면, 신용보증기금의 경우 남성 직원이 1,854명, 여성 직원이 655명으로 여성 직원 비중이 전체의 26%로 8개 공기업 중 가장 적었다. 나머지 공기업들도 한국예탁결제원과 예금보험공사 여성 직원 비중이 29%, 한국자산관리공사가 31%, 한국산업은행과 한국주택금융공사가 37% 순으로 여성 비율이 낮았다. 서민금융진흥원은 45%로 가장 높았다.

민형배 의원은 “단기적으로는 스위스 임금분포공시제 같은 제도 도입으로 임금 격차를 지속해서 공개함으로써 기업들의 자발적 노력을 유도하고, 장기적으로는 유리천장을 깨고 임원 여성 할당제 제도 도입 등으로 고위직에 여성들이 많이 진출할 수 있는 제도적 기반을 마련해야 한다”고 밝혔다.

