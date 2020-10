스텔라 출신 가영 "19금 콘셉트 활동 후 트라우마 남았다" 눈물의 고백

[아시아경제 김봉주 기자] 걸그룹 스텔라 출신 가영이 활동 당시 노출이 심한 의상을 너무 많이 입어 생긴 트라우마에 지금도 한여름에 긴 팔, 긴 바지를 입게 된 사연을 털어놓았다.

8일 처음 방송되는 MBN 새 예능프로그램 '미쓰백(Miss Back)'에는 스텔라 출신 가영이 가수 활동 당시 겪은 트라우마에 대해 입을 열었다.

가영은 그룹 스텔라로 2011년 데뷔한 뒤 "청순한 걸그룹을 꿈꿨지만 별다른 반응이 없자, 파격적인 19금 콘셉트로 이미지 변신해 활동했다"면서 "너무 기뻐할 수도 슬퍼할 수도 없는 게, 스케줄이 많이 생겼다. 더 자극적으로 하게 됐다"라며 당시를 회상한다.

가영은 "뮤직비디오 촬영 당일 갑자기 바뀐 파격적인 의상에 강력한 거부 의사를 표했지만, 결국 사진이 공개됐다"면서 "그 때 트라우마로 지금도 반팔, 반바지를 못입는다"고 말했다. 가영의 사연을 들은 백지영과 송은이는 분노를 감추지 못했다.

특히 가영은 "활동 당시 파격적인 19금 콘셉트로 활동하는 자신을 보고 엄마가 다른 사람들에게 '딸 왜 이런 거 해요?'라는 말을 들어야만 했다"면서 눈물을 쏟았다.

가영의 사연을 들은 송은이는 "어른들 자격 없는 사람들 때문에, 너의 젊은 추억이 잊고 싶은 추억이 돼버렸다는 게 미안한 거야"라며 눈물지었다.

한편, 해당 방송은 8일 밤 11시에 첫 방송된다.

