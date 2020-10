[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시는 구제역 및 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 가능성이 높은 이달부터 내년 2월까지를 특별방역 대책기간으로 정하고, 가축전염병 특별 방역에 나선다고 8일 밝혔다.

시는 사전 방역조치로 가금농가 일제점검, 구제역 상반기 일제 백신접종, 양돈농가 야생멧돼지 차단 울타리지원 사업을 실시했고 가축 질병 차단방역을 위해 축산차량 거점 소독세척시설을 연중 24시간 운영 중에 있다.

또 구제역 차단을 위해 ‘소·염소’ 5만두에 대해 오는 12일부터 하반기 구제역 일제백신 접종을 실시한다.

시 관계자는 “구제역·조류인플루엔자·아프리카돼지열병 등 재난형 가축전염병이 발생하지 않도록 축산농가의 외부차량·사람 출입통제와 농장 자체 소독을 철저히 해달라”고 말했다.

