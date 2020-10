'기자출입증 이용 국회 출입' 삼성전자 임원 퇴사…삼성 "재차 사과"

[아시아경제 이기민 기자] 국회 출입기자증을 이용해 의원회관을 출입한 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,700 전일대비 200 등락률 -0.33% 거래량 24,589,924 전일가 59,900 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 이재용 삼성전자 부회장, 네덜란드로 출국…5개월 만에 해외 출장외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지 close 임원이 8일 자진 사의했다.

삼성전자는 이날 오후 '다시 한번 사과드립니다'라는 사과문을 통해 "삼성전자 임원이 부적절한 방법으로 국회를 출입한 것에 대해 다시 한번 진심으로 사과드린다"며 이 같이 밝혔다.

삼성전자는 이어 "해당 임원은 오늘 물의를 빚은 데 대해 책임을 지고 사의를 표명했고, 회사는 이를 즉각 수리했다"고 덧붙였다.

아울러 "앞으로 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 필요한 모든 조치를 다하겠다"며 국회 및 관계자 여러분들께 거듭 머리 숙여 사과드린다"고 전했다.

삼성전자의 이 같은 사과는 이날만 두 번째다. 삼성전자는 임원이 기자 출입증을 이용해 국회를 출입하여 물의를 일으킨 데 대해 진심으로 사과드린다"며 "국회가 정하고 있는 절차를 지키지 않은 것은 명백히 잘못된 일"이라고 밝힌 바 있다.

류호정 정의당 의원이 전날 기자회견을 열고 삼성전자의 대관담당 상무가 기자 출입증을 가지고 의원회관에 드나들었다고 공개하며 이번 논란이 불거졌다. 류 의원은 "삼성전자 중소기업 기술탈취 관련 민원을 접수하고, 사실 확인을 위해 부사장을 증인으로 신청했었다”며 “이때부터 의원실 확인없이 한 삼성전자 간부가 매일같이 찾아왔다. 출입 경위를 알아보니 한 언론사 기자출입증을 가지고 들어온 것”이라고 밝혔다.

해당 임원은 새누리당(현 국민의힘) 당직자 출신의 삼성전자 임원은 언론사 '코리아뉴스팩토리' 소속 국회 장기출입 기자로 등록해 국회를 출입했다. 출입 등록이 돼있지 않은 사람이 국회 의원회관을 출입하기 위해서는 방문하는 의원실을 밝히고 방문 목적 등을 확인하는 절차를 거쳐야 한다.

이 때문에 취재 목적이 아닌 인물이 국회 출입기자증을 제도를 악용했다는 지적이 정치권에서 잇따랐다. 심상정 정의당 대표는 이날 기자회견을 통해 이번 일에 대해 "1급 국가보안시설인 국회가 삼성에 의해 유린된 것에 참담하다"고 비판했다.

또한 등록된 언론사 주소지가 일반 음식점으로 알려진 것에 대해 심 대표는 "유령 언론사를 만들어 국회 보안망을 뚫고 로비를 한 것이 삼성에서 조직적으로 기획한 일인지 수사를 통해 밝혀야 한다"고도 지적했다.

국회는 해당 임원이 주기적으로 기명기사를 작성해왔고 형식적 요건에 하자가 없어 출입증 발급을 해줬다는 입장이다. 다만 국회는 이번 논란에 대해 강한 유감을 표명하며 삼성전자에도 책임 있는 태도를 보이라고 촉구했다.

이에 국회는 해당 언론사의 설립 과정을 살펴보기 위해 조사에 착수했고 서울시와 문화체육관광부에 협조 요청을 보낸 상황이다. 추가적인 사실관계 등을 거쳐 필요한 경우에 국회 사무총장 판단으로 법적인 조치에 대한 절차도 고려하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr