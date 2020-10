[아시아경제 금보령 기자] 이엔드디 이엔드디 101360 | 코스닥 증권정보 현재가 25,000 전일대비 1,250 등락률 +5.26% 거래량 312,893 전일가 23,750 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 하반기 새내기주 엇갈린 성적표최고 경쟁률 3039대 1…국내 IPO시장 돌풍 이엔드디, 2차전지 테마 상승세에 7.16% ↑ close 는 '니켈-코발트-망간 복합전구체의 세정 장치 및 방법' 관련 특허를 취득했다고 8일 공시했다.

이엔드디 측은 "기존 세정장치를 통해 세정 후 다음 세정 시 세정 효율이 떨어지는 문제점을 해결할 수 있는 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다"고 설명했다.

