판타지오, ‘갤럭시S20 BTS폰’ 확장현실(XR) 제작사 에프엑스기어에 투자

판타지오는 8일 삼성전자의 ‘갤럭시S20플러스 BTS에디션’과 ‘갤럭시 버즈플러스 BTS에디션’에서 방탄소년단 멤버들을 디지털로 제작한 에프엑스기어에 투자했다고 밝혔다.

‘갤럭시S20 플러스 BTS에디션’에서만 선보이는 ‘BTS Snapshot XR’ 콘텐츠는 방탄소년단 멤버 하나하나의 머리카락 한올까지 실사에 가깝게 구현해내는 XR콘텐츠다. 국내에서 최고의 XR 기술을 보유하고 있는 에프엑스기어가 제작을 맡고있다.

‘갤럭시S20 플러스 BTS에디션’은 출시 전 실시된 예약 판매에서 세차례나 완판을 기록하는 등폭발적인 인기 속에 지난 7월9일 정식 출시됐다.

BTS의 소속사인 빅히트엔터테인먼트에 따르면 ‘갤럭시S20 플러스 BTS에디션’ 전용 모바일용 콘텐츠를 향후 시리즈별로 공개할 예정이다.

에프엑스기어에 투자한 판타지오는 향후 자사 아티스트들을 활용해 다양한 디지털콘텐츠는 물론 향후 제작하는 드라마, 영화 부문에서도 에프엑스기어와 유기적인 협조를 진행할 예정이다.

