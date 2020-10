돌아온 씨티銀 '슈퍼 싹쓸2' 이벤트…매주 금요일 오후 12시 할인쿠폰 '와르르'

[아시아경제 김민영 기자] 한국씨티은행은 ‘슈퍼 싹쓸2’ 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트는 지난 6월26일부터 지난달 11일까지 진행한 ‘90일간의 슈퍼 싹쓸이’ 이벤트에 대한 고객들의 관심과 참여에 보답하고자 진행되는 두번째 이벤트이다. 더 다양한 할인쿠폰과 경품은 물론이고 특별금리와 환율우대 혜택 등도 제공될 예정이다. 기간은 다음 달 27일까지다.

지난 이벤트와 마찬가지로 씨티 모바일 애플리케이션(앱)을 이용 중인 고객이면 누구나 참여할 수 있다. 선착순으로 배달의민족, 11번가, 티몬, 쿠팡 등 온라인몰에서 사용 가능한 특별 할인쿠폰이 제공되며, 씨티 더드림 적금이나 씨티 레벨업 통장 개설 고객을 대상으로 편의점 CU상품권도 선착순으로 제공한다.

시즌1때와는 달리 씨티 모바일앱 쿠폰 다운로드 시간은 기존 금요일 오후 5시에서 금요일 오후 12시로 변경됐다.

아울러 씨티 더드림 적금에 가입하는 선착순 5000명에게 최대 연 5%(세전) 혜택, 입출금이 자유로운 씨티 레벨업 통장 신규가입 시 최대 1% 금리 혜택도 제공한다.

또 쿠폰을 다운로드 받고 마케팅 활용에 동의한 고객들을 대상으로 매주 추첨을 통해 푸짐한 선물을 증정한다. 삼성 비스포크, 갤럭시 폴드2, 삼성 더 세로 TV, LG 빔 프로젝트, 신형 아이패드, 네스프레소 커피머신 등 최신 상품부터 비대면(언택트) 라이프에 적합한 차박세트, 캠핑 및 홈트레이닝 용품 등 트랜디한 경품까지 준비했다. 모바일앱에 1번 이상 로그인한 고객이라면 추첨을 통해 1000만원 상당의 신세계상품권을 받을 수 있는 행운도 누릴 수 있다.

씨티은행 관계자는 “지난 이벤트 진행 시 선착순 쿠폰이 1분 만에 소진되는 등 고객들이 보여준 높은 호응에 보답하고 더 많은 분들에게 혜택을 드리고자 두 번째 이벤트를 준비했다”며 “사회적거리두기로 사람들 간의 거리는 멀어졌지만 마음의 거리는 더 가까이 할 수 있는 언택트 시대에 적합한 이벤트 참여를 통해 소소한 행복도 누리고, 안전하고 편리한 모바일 생활도 마음껏 경험해보시길 바란다”고 말했다.

