서초구, 4차산업 맞춤형 청년지원 ‘1인 크리에이터 칼리지’ 운영

직접 기획·편집으로 콘텐츠 창조... 콘텐츠 상영, 수료식, 시상 진행으로 동기부여... 청년들 개성 넘치는 서초구 콘텐츠 제작으로 지역경제활성화·지역문화 확산 기여

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 청년들의 취·창업을 돕고 코로나19로 인해 어려워진 지역경제를 활성화시키기 위해 제2기 1인 크리에이터 칼리지 과정을 10일부터 운영한다.

구는 4차 산업시대에 대비한 청년들의 일자리를 위해 ?블록체인 칼리지 ?AI칼리지 청년인턴 ?AI데이터라벨링 등 다양한 미래 교육사업을 펼쳐 인재양성에서부터 취업까지 연계되는 맞춤형 직업교육 사업을 선도해왔다.

그 중에서 특히 호평을 얻고 있는 ‘청년대상 1인 크리에이터 칼리지’는 이번에 제2기를 추가 모집하면서 대표적인 칼리지 프로그램으로 자리잡았다. 1기보다 더 많은 신청자가 몰렸으며, 내년에도 개설, 청년들의 취·창업에 실질적인 도움을 주려고 한다.

본 과정은 1인 소셜미디어 시대에 맞는 다양한 매체이해 능력 함양을 위한 과정으로 진행, 서초구 지역자원을 소재로 미디어 콘텐츠를 제작하는 과정이다.

양성과정 교육은 기본교육과정과 심화교육과정으로 나눠진다. 우선 기본 교육과정은 관심 있는 소재를 직접 기획·촬영·편집하는 과정을 통해 개인별 1개의 콘텐츠를 생산하는 과정이다.

교육기간은 10월10일 발대식을 시작으로 10월31일까지 총 4주간 6회 교육이 실시된다.

이후 심화 교육과정은 기획 컨설팅을 통해 실전 촬영과 편집을 거쳐 개인별 2개의 콘텐츠를 생산하게 된다.

교육기간은 11월1일부터 11월28일까지 총 5주간 5회의 교육이 진행되며, 마지막 날 콘텐츠 상영회와 수료식을 끝으로 마무리된다.

위 교육과정에서 생산된 개성 있는 콘텐츠는 다양한 매체에 노출하여 지역경제 활성화 및 서초구 브랜딩 확대를 위해 사용될 예정, 제작된 모든 콘텐츠는 유튜브 ‘서초구 크리에이터’ 채널을 통해 볼 수 있도록 했다.

아울러 콘텐츠 제작 시 소정의 제작비도 지원된다.

또, 기본 교육생 중에서 별도로 10명을 선발하여 심화 교육과정으로 진행, 수료식에서는 우수 크리에이터를 선발하여 시상도 진행할 예정이다.

조은희 서초구청장은 “제1기 청년 1인 크리에이터 칼리지의 뜨거운 호응에 이어 1인 크리에이터를 꿈꾸는 청년들을 위해 제2기도 알차게 준비했다”며 “4차 산업혁명에 발맞춰 청년들에게 실질적으로 도움이 되는 정책을 지속적으로 시행해 나갈 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr