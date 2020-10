‘대전→경주’ 방폐물 반출 3년 만에 재개

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국원자력연구원이 보관 중인 중·저준위 방사성폐기물(이하 방폐물)의 경주 방사성폐기물처리장(이하 방폐장) 반출이 재개된다. 핵종분석 오류로 2018부터 반출이 중단된 지 3년 만이다.

8일 대전시에 따르면 최근 경주 방폐장 민간환경감시위원회는 ‘제40차 임시회’에서 방폐물 반입 재개를 결정했다.

이에 따라 원자력연구원은 올해 말까지 최대 240드럼의 방폐물을 경주 방폐장으로 옮겨갈 계획이다. 현재 원자력연구원이 보관하는 일반 방폐물은 2만1103드럼이다.

앞서 원자력연구원은 2017년 12월 경주로 옮기려던 방폐물 2600드럼 중 2111드럼에서 핵종분석 오류를 발견해 최근까지 반출업무를 전면 중단했다.

이와 관련해 시는 원자력안전위원회 등 중앙부처를 수심여 차례 방문해 재발방지 대책을 약속받고 반출 재개를 위한 협조를 요청해 왔다.

원자력연구원 소재지가 대전 유성구 일대 공동주택 단지와 불과 수 ㎞ 거리에 위치한 점, 최근 잇따라 발생한 안전 불감증 사고로 인근 주민들의 불안감이 커져간 것을 의식해 방폐물 반출에 힘을 모은 것이다.

또 이 과정에서 원자력연구원은 경주 지역 민간환경감시위원회의 재발방지대책 이행 기준을 충족하기 위해 고도화된 관리시스템을 도입하는 등 품질관리 체계를 구축했다.

허태정 대전시장은 “지역에서 보관 중인 방폐물을 경주로 신속하게 반출하는 것과 함께 원자력 안전과 관련된 법과 제도를 마련하는 데 집중하겠다”고 말했다.

