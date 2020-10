NS홈쇼핑, '삼삼홀리데이' 프로모션 진행

라이브 방송으로 편성된 상품 30만원 구매 시 3만원 적립급 지급

[아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑이 '삼삼홀리데이' 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

' 삼삼홀리데이 ' 프로모션은 9일부터 11일까지 TV홈쇼핑 라이브 방송으로 편성된 상품을 30만원 이상 구매 시 3만원의 적립금을 증정하는 행사다.

적립금은 행사 기간 내 할인 금액을 제외한 실 결제금액 30만원 이상 기준으로, 오는 30일에 부여돼 30일간 사용할 수 있다.

NS홈쇼핑은여성 건강과 미용을 위한 건강기능식품부터 온 가족이 함께 섭취하는 건강식품까지 환절기 건강관리에 유용한 상품을 집중 편성했다.

이너뷰티에 대한 높은 관심을 고려해 피부의 탄력을 유지하는데 도움을 주는 콜라겐 상품을 다양하게 준비했다. 타트체리와 콜라겐을 젤리 스틱 한 포에 가득 담은 '몽모랑시 타트체리콜라겐'(10일, 오전 11시 40분), 피부 개선 기능성 원료인 저분자콜라겐 펩타이드 NS가 함유된 '라이필 더마 콜라겐'(11일, 오전 8시 50분), 석류 농축액 93.2%를 저분자 피쉬콜라겐과 함께 젤리 타입으로 섭취할 수 있는 '빨간스캔들 RED석류'(11일, 오후 8시 30분) 등을 방송한다.

장 관련 상품도 있다. 장 내 근본 환경부터 지켜주는 'GC녹십자 마이크로바이옴 포스트바이오틱스'(9일, 오후 6시 35분), 풍부한 영양성분의 국내산 배암차즈기잎 100%로 만든 '곰보배추 분말'(9일, 오후 9시 30분), 발효과학으로 자연의 영양을 채우는 '이롬 황성주 닥터스 발효생식'(10일, 오후 7시 15분), 세포를 보호하는 비타민C와 면역기능 유지에 도움을 주는 아연을 함께 섭취하는 '이너셋 면역&비타민C 2000'(11일, 오후 4시 5분) 등을 방송한다.

