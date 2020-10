롭스, 가을 맞이 라이브 방송…뷰티 제품 최대 63% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 롯데의 헬스앤뷰티 스토어 롭스(LOHB’s)가 가을 맞이 라이브 방송을 진행한다

롭스는 8일 오전 11시 롯데온의 라이브 커머스 채널 ‘온 라이브’를 통해 화장품 브랜드 ‘어퓨’의 다양한 뷰티 제품을 30~63% 할인 판매한다.

이번 라이브 방송에서는 가을 분위기를 낼 수 있는 색조 화장품과 가을 보습을 책임질 기초 제품 등 어퓨의 인기 제품들을 선보인다. 대표 품목으로는 강력한 지속력이 특징인 ‘본투비 매드 프루프 마스카라’, 패션 브랜드 ‘로라로라’와 콜라보하여 인기를 끌고있는 ‘과즙팡 로라로라세트’, 피부 진정 효과가 탁월하다고 알려진 ‘마데카소사이드크림 기획세트’ 등이 있다.

이날 방송에서는 유명 남성 뷰티 크리에이터 ‘션님’과 어퓨 브랜드 직원이 직접 출연해 상세한 상품 설명과 메이크업 팁을 소개하고, 고객들의 질문에 실시간으로 답변하며 제품에 대한 궁금증을 해소시켜줄 예정이다.

롭스는 라이브 방송 당일 어퓨 브랜드 상품 구매 고객을 위해 다양한 혜택을 준비했다. 모든 구매 고객에게 ‘롭스 감동란 메이크업 퍼프 2구’를 증정하며, 구매 금액대별 추가 사은품을 제공한다. 또한, 방송 중 4만원 이상 구매 하는 고객 선착순 40명에게 10만원 상당의 LED 마스크를 추가로 증정한다.

뿐만 아니라, 방송 중 진행되는 ‘깜짝 퀴즈 이벤트’를 통해 정답자에게 ‘과즙팡 고맙당 세트’를, 인스타그램에 라방을 인증한 고객을 추첨해 ‘마데카소사이드크림 단품’을 제공한다.

한편, 롭스는 지난 8월에 스틸라, 림멜 등 롭스 인기 브랜드와 함께 첫 라이브 커머스를 성공적으로 진행한 바 있다.

이진아 롭스 상품팀장은 “비대면 쇼핑을 선호하는 고객들을 사로잡기 위해 라이브 방송에서 지속적으로 특별 할인과 다양한 혜택을 함께 선보일 계획“이라고 말했다.

