[아시아경제 장효원 기자] 수백억원의 회삿돈을 빼돌린 혐의로 수사를 받던 도중 해외로 도피한 IC코퍼레이션의 전직 임원이 12년 만에 검거됐다.

7일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(김민형 부장검사)는 IC코퍼레이션 전직 임원 석모씨를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령·배임 혐의로 전날 구속기소했다.

기소중지 상태로 지명 수배된 석씨는 지난 9월 동남아에서 한국을 경유해 홍콩으로 가려다 인천국제공항에서 검거된 것으로 전해졌다.

캐나다 국적인 석씨는 회사 전 대표 김모씨, 대주주 윤모씨 등과 함께 2006년 11월 콘텐츠업체 디시인사이드가 IC코퍼레이션을 인수한 뒤 유상증자로 500억원을 모으는 과정에서 180억원가량을 빼돌린 혐의를 받고 있다.

석씨와 함께 기소중지된 김씨는 현재까지도 소재가 파악되지 않은 상태로 알려졌다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr