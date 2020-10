한국 포함 미·프·독 14개국 성인 73% '중국' 부정적 인식

美 퓨리서치 성인 1만4276명 조사 결과

한국, 중국 부정적 인식 75%로 올해 최고

[아시아경제 이현주 기자] 한국을 비롯해 미국, 캐나다, 프랑스, 독일 등 14개국 성인을 대상으로 한 설문에서 4명 중 3명은 중국에 대해 부정적인 평가를 한 것으로 나타났다.

6일(현지시간) 미국 여론조사기관 퓨리서치센터가 6~8월 한국을 비롯해 미국, 캐나다, 프랑스, 독일 등 14개국 성인 1만4276명을 조사한 결과 14개국 평균으로도 중국에 대한 부정 평가는 73%를 기록했다. 이는 조사를 시작한 이래 최고 수준을 보인 것이다.

한국에서는 응답자 중 매우 부정적 29%, 다소 부정적 46%로 75%가 중국에 대한 인식이 부정적이라고 답했다. 중국에 대한 부정적 인식은 2015년 37%에서 2017년 61%로 오른 뒤 지난해 63%에 이어 올해 최고를 보인 것이다.

이러한 평가는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 인해 지난해 보다 부정적 평가가 치솟았다고 분석했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발원지 조사를 이유로 중국과 갈등을 빚고 있는 호주에서는 중국에 대한 부정 여론이 지난해 57%에서 올해 81%로 뛰었다. 이는 24%p 오른 것으로, 조사 대상국 중 최대폭이다.

로라 실버 선임연구원은 "중국에 대한 부정적 여론이 급격히 높아지고 있다"며 "중국이 코로나19를 제대로 처리하지 못하는 것과 관련이 있다"고 말했다.

시진핑 중국 국가 주석에 대한 신뢰도를 묻는 항목에서는 14개국 평균 78%가 신뢰할 수 없다고 답했고 한국 응답자의 83%가 신뢰할 수 없다고 답변했다.

이는 앙겔라 메르켈 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 보리스 존슨 영국 총리, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령보다 신뢰도가 낮은 것이자, 도널드 트럼프 미국 대통령보다는 높은 것이다.

퓨리서치는 보고서에서 "시 주석에 대한 평가는 중국의 코로나19 대응과 밀접한 관련이 있다"며 "중국이 코로나19에 잘 대응했다고 평가하는 사람은 시 주석을 신뢰할 가능성이 높다"고 해석했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr