코로나 여파에도 세계 억만장자 재산 늘어…"의료보건·기술주 급등 영향"

사상 첫 10조 달러 넘어

의료보건 분야 재산 50% 늘어

엔터테인먼트·부동산·금융 등 분야 증가 주춤

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 세계 억만장자(Billionaire)들의 재산은 오히려 늘었다. 세계 억만장자들의 재산은 사상 처음 10조달러(약 1경 2000조원)를 넘어섰다.

7일(현지시간) UBS 은행과 회계·컨설팅업체 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)가 발간한 억만장자 보고서에 따르면 7월 말 현재 세계 억만장자들의 재산은 10조 2000억달러를 기록했다.

주기적으로 억만장자 보고서를 내온 U와 PwC의 집계에서 종전 최고치는 2017년 말 8조 9000억달려였다.

올해 억만장자들의 재산 증가는 코로나19 대유행 이후 증시에서 의료보건과 기술주가 급등한 영향이다. 의료보건 분야의 억만장자들은 올해 재산이 50%나 늘었고 기술 분야 억만장자들도 43%의 재산 증가율을 보였다.

반면 엔터테인먼트와 부동산, 금융 등 분야 억만장자 재산은 10% 내외의 증가율을 보였다고 블룸버그 통신은 전했다.

이와 관련, 보고서는 올해 기술과 의료보건 분야 억만장자의 재산 급증은 코로나19가 불러온 일시적인 현상이 아니라 지속적인 추세의 시작을 알리는 것일 수 있다고 진단했다.

지역적으로는 미국 억만장자들의 재산이 3조 6000억달러로 가장 많았다. 아시아태평양 지역 억만장자의 재산도 3조 3000억달러에 달했다. 이들의 재산은 올해 4~7월 넉달간 36%나 늘었다. 특히 억만장자 수로는 아시아태평양지역이 831명으로 가장 많았다. 넉 달간 221명의 억만장자가 새로 나왔고 이 가운데 91%는 여성이었다.

이번 억만장자 보고서는 세계 억만장자 재산의 98%를 점유한 2000여명의 재산을 분석한 결과다.

