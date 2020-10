[아시아경제 장효원 기자] 한국콜마는 7일 윤상현 대표이사가 일신상의 사유로 사임한다고 공시했다. 이에 따라 한국콜마의 대표이사는 윤상현, 안병준, 이호경에서 안병준, 이호경 대표이사 체제로 변경됐다.

