인천경제자유구역 투자유치 핵심은?…바이오·정보통신·물류

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역이 앞으로 주력해야 하는 투자 유치 핵심산업은 바이오와 정보통신기술(ICT), 물류라는 연구 결과가 나왔다.

인천경제자유구역청은 7일 '인천경제자유구역 투자유치 전략수립 용역 최종 보고회'를 열었다.

이번 용역을 수행한 국책연구기관인 대외경제정책연구원은 보고회에서 인천경제자유구역의 투자유치 방향과 관련해 바이오, ICT, 물류를 핵심 분야로 한 세계적 수준의 바이오-폴리스를 비전으로 제시했다.

이를 달성하기 위한 4대 추진 전략으로 전문인력과 자본·기술 위주의 투자유치, 규제완화 테스트 베드를 활용한 투자유치 환경 개선, 국내외 대학·연구소·기업 및 유사 클러스터와 연계한 네트워킹 역량 확보, 행정개혁을 통한 최상의 행정 서비스 등을 설정했다.

또 투자유치 활성화 전략으로는 인천경제청에서 펀드 금액의 일부를 의무출자하는 방식으로 벤처투자금융을 활성화하고, 스타트업 창업공간 마련 및 전문액셀러레이터 활용을 통한 혁신생태계 활성호, 내국인 기업 차별 폐지 및 국내 우수 중견기업 유치, 세제감면 기준 완화 및 인센티브의 국내외 기업 모두에게 확대 등을 제시했다.

이와 함께 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 비대면 마케팅 전략과 관련해 투자 홍보IR(기업설명회) 동영상의 홈페이지·유튜브 업로드를 비롯한 온라인 화상협상 활성화, 드론을 활용한 현장실사 체계 구축, 코트라(대한무역투자진흥공사)에서 운영하는 온라인 마켓플레이스 프로젝트 사업을 활용한 해외투자자와 국내 투자희망업체 1대 1 연결과 상담을 통한 노력 등도 제시됐다.

이번 연구에서는 코로나19 여파로 올해 글로벌 외국인직접투자(FDI)가 지난해보다 40% 이상 감소하고 내년에도 5∼10% 더 줄어들 것으로 예측됐다. 이후 2022년부터는 점차 회복할 것으로 예상됐다.

이런 전망에도 불구하고 인천경제자유구역의 경우 세계적인 공항·항만 등 우수한 인프라와 동북아 최고 입지 조건을 바탕으로 물류·바이오·ICT 분야에서 높은 경쟁력을 갖춘 것으로 분석됐다.

인천경제청은 용역 결과를 바탕으로 오는 2030년까지의 투자 유치 전략을 새로 짤 방침이다.

이원재 인천경제청장은 "용역 결과와 전문가 자문 등을 토대로 미래 핵심기업에 대한 차별화한 유치 전략을 마련하고 다각적인 투자유치 활동을 통해 인천경제자유구역이 한단계 더 도약하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

