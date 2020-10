[포토] 조달청-수출입은행, 수출기업 해외조달시장 진출지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 7일 한국수출입은행과 ‘수출중소기업 해외진출 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약은 우수한 기술력을 갖추고도 자금력 부족으로 해외진출에 어려움을 겪는 기업을 지원하는 데 목적을 두고 체결됐다. 정무경 조달청장과 방문규 은행장이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 조달청 제공

