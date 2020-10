BNK경남은행, '웰스타로보' 가입 이벤트 당첨자 발표

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] BNK경남은행은 'BNK웰스타로보 가입 고객 감사 이벤트' 당첨자에 대한 시상식을 열었다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 BNK경남은행이 올해 창립 50주년을 기념해 3월2일부터 5월 31일까지 진행됐다. 420명의 고객이 영업점 또는 모바일뱅킹(App)과 인터넷뱅킹 등 비대면 채널을 통해 BNK웰스타로보에 신규 설계·가입하며 참가했다.

이 중 12명이 당첨자로 선정됐다. 1등 1명에게 국민관광상품권 100만원권과 2등 1명에게 부산힐튼호텔 숙박권, 3등 10명에게 부산힐튼호텔 뷔페 이용권이 지급됐다.

이와 별도로 BNK경남은행 인스타그램에 등재된 홍보물을 본인 인스타그램에 공유한 고객 가운데 53명은 부산힐튼호텔 뷔페 이용권과 스타벅스 커피 교환권을 지급했다.

이정훈 WM상품부 부장은 "BNK웰스타로보는 고도화된 알고리즘과 빅데이터를 바탕으로 포트폴리오 관리를 수행하는 온라인 자산관리 서비스로, 앞으로도 BNK웰스타로보가 많은 고객들에게 사랑받을 수 있도록 고도화해 나가겠다"고 말했다.

