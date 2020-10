일진그룹, 소재부품장비 스타트업 육성

연구개발특구진흥재단과 함께 스타트업 발굴 프로젝트 공동 추진

[아시아경제 김종화 기자]일진그룹은 7일 연구개발특구진흥재단(이사장 양성광)과 함께 K-소재, 부품, 장비 분야의 스타트업을 발굴 육성하는 '유니커톤 프로젝트'를 추진한다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 일진그룹의 소부장 노하우를 전수 받아 유니콘기업으로 성장하려는 스타트업 발굴 프로젝트다.

오는 16일까지 강소연구개발특구 참여기업, 이노폴리스캠퍼스 참여기업, 연구소 기업, R&D 스타트업 등 주요 스타트업 기업을 대상으로 공모를 진행한다. 공모 방법과 추진 일정은 연구개발특구진흥재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

공모 신청 기업 중 우수기업으로 선정된 스타트업에게는 일진그룹의 축적된 소·부·장 육성 노하우와 기초 Seed투자 그리고 연구개발 지원 등이 제공된다.

일진그룹은 대한민국을 대표하는 소재, 부품 기업으로 이번 프로젝트에는 일진전기, 일진머티리얼즈, 일진제강, 일진다이아몬드, 일진디스플레이 등 주요 계열사가 육성 지원에 나선다.

원용철 일진그룹 미래사업팀장은 "일진그룹은 우수한 기술과 잠재력을 가진 스타트업과 함께 새로운 사업영역 구축을 위한 준비를 마쳤다"면서 "일진그룹 계열사와 비즈니스 모델 연계가 가능한 기업에게 조인트벤처, 공동 연구개발, 공동 특허출원 등을 적극 지원할 것"이라고 말했다.

