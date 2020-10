배민, 앱에 ‘포장·방문’ 탭 신설…“편의성 강화”

[아시아경제 문혜원 기자]배달의민족(이하 배민)이 애플리케이션(앱) 메인 화면에 ‘포장·방문’ 서비스 탭을 새로 추가해 포장 주문 기능 편의성을 강화했다고 7일 밝혔다.

앱 메인 화면 개편은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 사회적 거리두기의 중요성이 강조되는데 맞춰 사용자 인터페이스(UI)를 직관적으로 개선, 비대면 포장주문을 더 활성화하기 위해 마련된 조치다.

배민은 메뉴 카테고리 아이콘 중 하나인 포장·방문을 ‘배달’ 탭과 함께 앱 상단에 전면 배치해 주목도를 높이고, 배달과 포장주문을 명확히 구분했다.

앱에서 포장·방문 탭을 누르면 메뉴 카테고리 아이콘과 포장주문 전용 검색창이 나타나 원하는 음식을 더 빠르고 편리하게 즐길 수 있다.

‘지도로 보기’ 기능을 이용하면 이용자는 주변 가게 위치를 곧바로 탐색할 수 있다.

배민은 앞으로 업주가 음식점 방문 경로를 더욱 쉽게 알 수 있도록 가게를 찾아오는 길에 대한 설명을 추가할 수 있도록 앱을 업데이트할 계획이다. 또 업주가 주차, 발레파킹, 단체석, 무선인터넷, 반려동물 동반 가능 여부와 같은 편의시설 정보도 등록해 앱 내 가게 정보로 노출할 수 있도록 도울 예정이다.

권재홍 우아한형제들 실장은 “앱 출시 10년 만에 처음으로 메인 화면이 2개로 나눠졌는데, 배달과 포장 주문을 더 쉽게 선택할 수 있어 고객 편의성이 한층 높아질 것”이라며 “배민 포장주문을 통해 사회적 거리두기가 잘 지켜지고, 업주 분들의 포장 주문 매출 확대에 도움이 될 수 있도록 시스템을 지속적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.

