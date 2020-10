탄자니아에서 날라온 한국어 … 신라대·KOICA 연수생 랜선 보고회

한국어문화 전문가 양성과정 연수생, ZOOM 통해 실시간 국별 보고회 열려

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “여기는 아프리카, 코리아에 보고합니다.”

우간다, 파라과이, 키르기스스탄 등 14개국에서 지난 9월 29일 오후 3시부터 랜선을 탄 점호와 보고가 잇따랐다.

한국어 전공자들의 나름 ‘유창한’ 한국어 솜씨가 돋보이는 이 보고회는 신라대가 진행하는 KOICA ‘한국어문화 전문가 양성 중급 과정’ 프로그램이었다.

연수생들이 화상회의 플랫폼인 ‘줌(ZOOM)’을 통해 국별 보고회를 가진 것이다.

신라대는 우간다, 파라과이, 키르기스스탄, 탄자니아 등 14개국의 한국어전공 대학생과 교사 17명을 대상으로 지난 9월 14일부터 11월 12일까지 60일간 KOICA 글로벌 온라인 연수사업인 ‘한국어문화 전문가 과정’을 운영하고 있다.

신라대는 연수생들의 한국어 실력과 한국문화에 대한 이해를 높이기 위해 한국어수업과 한국문화 관련 온라인 강의를 연수생들에게 제공해왔다.

연수생들은 PPT로 제작한 발표자료를 실시간으로 공유하며 한국어로 국별 보고를 진행했다. 국가별로 10분간 자국 소개와 한국어 교육의 현황, 한류, 한국어교육 발전을 위한 생각들을 한국어로 발표하고 질의응답 하는 시간을 가졌다.

시차가 달라 어떤 보고자는 새벽과 야간에 한국의 오후를 향해 또박또박 한국어 솜씨를 전송했다. 충실하게 준비한 자료들은 유창한 한국어를 더 뽐내게 했다.

이번 국별 보고회에서 14개국 연수생들은 모두 ‘한국인 교사와 한국어 자료의 부족’을 집었다. 한류로 한국의 인기가 높아진 결과 한국어를 배우고자 하는 외국인들이 빠르게 늘어나고 있다는 게 이들의 같은 생각이었다.

당연히 한국어 교육 수요에 대응할 커리큘럼과 더 많은 한국어 학습기관이 필요하다는 의견이었다.

신라대는 연수의 효과를 높이기 위해 재학생을 멘토단으로 선발해 연수생들을 지원했다. 멘토단은 SNS를 통해 친교 활동을 하고, 다양한 한국문화 영상을 제작해 연수생들과 공유했다.

멘토단에 참여한 중어중국학전공 이영하 씨는 “이번 국별 보고를 통해 연수생들의 한국어에 대한 높은 관심과 국가별 한국어 학습 환경을 엿볼 수 있었다”며 “한국어를 배울 수 있는 환경조성과 더불어 한국어 자료와 커리큘럼을 제공한다면 보다 많은 외국인이 한국어를 배우러 도전할 것 같다”고 말했다.

신라대가 코로나19를 감안해 기획한 이번 프로그램은 한국을 배우고 있는 외국인이나, 한국을 알려야 하는 모두에게 흥미롭게 유익한 메시지를 던지고 있었다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr