美·日·濠·印 4국, '쿼드 회의'… 중국 견제 구상 실현키로

[아시아경제 이춘희 기자] 중국이 동·남중국해에 대한 영향력을 확대하는 가운데 미국·일본·호주·인도가 4국 협력체인 '쿼드(Quad)' 회의를 통해 '자유롭고 열린 인도·태평양(FOIP)' 구상 실현을 위한 결속을 강화키로 했다.

6일 도쿄에서 열린 쿼드 회의에서 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 마리스 페인 호주 외무부 장관, S. 자이샨카르 인도 외교부 장관이 참석한 가운데 4개국은 중국이 지배력을 강화하는 동·남중국해 정세를 주요 의제로 논의하고 인도·태평양이 자유롭고 열린 공간으로 유지돼야 한다는 공통적 입장을 재확인했다.

의장을 맡은 모테기 외무상은 모두발언을 통해 "최근 다양한 분야에서 기존의 국제질서가 도전받고 있고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산은 이런 경향을 가속하고 있다"며 "우리 4개국은 '룰'에 기초한 국제질서를 강화해 나간다는 목적을 공유하고 있다"고 말했다.

모테기 외무상은 이 과정에서 '자유롭고 열린 인도·태평양' 구상이 큰 역할을 할 것이라며 많은 나라의 참여로 비전이 한층 더 폭넓게 실현될 수 있도록 하는 것이 중요하다고 강조했다.

'자유롭고 열린 인도·태평양' 구상은 2016년 아베 신조 전 일본 총리가 중국의 거대 경제권 구상인 '일대일로(一帶一路)'를 견제할 목적으로 주창한 외교 전략이다. 이 전략은 아시아·태평양 지역에서 인도양을 거쳐 중동, 아프리카에 이르는 바닷길을 국제사회의 공공재로 발전시켜나가야 한다는 것으로 중국의 패권 확장에 맞서 항행의 자유를 확보하는 데 초점이 맞춰져 있다.

4국은 이번 쿼드 회의를 통해 이를 공통의 이익으로 간주하고 경제·안보 분야에서 협력을 강화해나갈 예정이다. 이외에도 이날 회의에서는 역내 저개발 국가들의 인프라 정비와 해양 안보, 사이버 분야, 코로나19 대응 등에서도 4개국이 협력체제를 강화해 나가기로 하고, 지난해 9월 미국 뉴욕에서 열린 첫 회의에 이어 두 번째로 열린 쿼드 회의를 매년 1회 개최를 목표로 정례화한다는 데도 합의했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr