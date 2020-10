"강경화 장관이 일등병과 살았으니…" 한기호, 선 넘은 발언 논란

예비역 중장 한기호 "이일병, 강경화 장관과 살았다는 자체로 훌륭"

[아시아경제 김봉주 기자] 국민의힘 한기호 의원이 요트 구입을 위해 미국으로 떠난 강경화 외교부장관 남편과 강 장관을 조롱하는 듯한 글을 올려 논란이 되고 있다.

한 의원은 6일 페이스북에 "이일병 교수(강경화부군) 이해가 된다. 강경화 장관과 지금까지 살았다는 그 자체만도 훌륭하다"라고 썼다.

해당 발언은 '이일병 교수가 강경화 장관과 함께 사느라 힘들었겠다. 따라서 요트 여행 떠나는 것도 이해가 된다'라는 말로 해석되기도 한다.

한 의원은 또 해당 글에 "강 장관도 이해가 된다. 장관이 일등병과 살았으니 장군하고 살았으면 몰라도"라는 댓글을 덧붙였다. 육군 중장 출신인 한 의원이 이일병 교수의 이름을 군 계급에 빗대 표현한 것이다.

앞서 이일병 교수는 외교부가 신종 코로나바이러스 감염증으로 해외여행 취소를 권고하는 상황에서 지난 3일 요트 구입을 위해 미국행에 올라 비난을 받았다. 한 의원 또한 강 장관과 남편의 처신을 비판하려던 것으로 보인다.

하지만 이후 한 의원의 발언이 도를 넘어섰다는 지적이 잇따랐고, 해당 글은 현재 삭제됐다.

