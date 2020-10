폭스바겐, 10월 한달간 전 라인업 특별 프로모션

[아시아경제 우수연 기자]폭스바겐코리아는 10월 한달 간 폭스바겐 아테온, 티구안 및 티구안 올스페이스, 투아렉 등 폭스바겐 전 라인업을 대상으로 특별 프로모션을 실시한다고 6일 밝혔다.

10월 한달 간 아테온의 상위 모델인 아테온 2.0 TDI 프레스티지와 사륜구동 모델 아테온 2.0 TDI 4모션 프레스티지 구매 차주가 폭스바겐파이낸셜서비스를 이용할 경우 17%, 현금 구매 시 15%의 할인 혜택이 제공된다. 아테온 2.0 TDI 프리미엄은 폭스바겐파이낸셜서비스를 이용할 경우 14%, 현금 구입 시 12%의 할인 혜택이 제공된다. 아테온은 10월 한 달 큰 폭의 할인 혜택으로 초기 구매 부담을 낮추겠다는 전략이다.

수입 스포츠유틸리티차량(SUV) 중 최초로 누적 판매 5만대를 돌파한 티구안도 전 라인업 특별 프로모션을 실시한다. 폭스바겐파이낸서비스를 이용할 경우 최대 14%, 현금 구입 시 최대 12%의 할인 혜택이 라인업에 따라 각각 제공된다.

할인 혜택이 가장 큰 티구안 2.0 TDI 프리미엄의 경우 폭스바겐파이낸셜서비스를 이용하면 3600만원 대에 구입이 가능하다. 티구안의 각 라인업 별 할인 혜택을 적용하면 국산 및 수입 경쟁 차종과 비교해도 높은 가격 경쟁력을 갖추게 된다.

합리적인 대형 럭셔리 SUV, 3세대 신형 투아렉은 폭스바겐파이낸셜서비스 이용 시 최대 14%, 현금 구매시 최대 12%의 할인 혜택을 제공한다. 또한 투아렉 전 라인업에는 기본 3년에 추가 2년, 합이 총 5년 또는 15만km 선도래 기준의 보증 연장 프로그램이 제공되며, 모델에 따라 차량 반납 보상프로그램을 이용하면 최대 500만원까지 지원받을 수 있다.

이 밖에도 10월 중 폭스바겐을 구매하는 고객 전원에게는 신차 보증 시작일로부터 6개월 내 1회 한도의 차량 점검 및 액체류 부품(탑업) 서비스 및 첫 공식 서비스 30% 할인을 제공하는 '신차 고객 대상 웰컴 서비스'와 블랙박스 장착 서비스가 함께 제공된다.

한편, 폭스바겐코리아는 주요 소모품 항목을 3년 간 무상으로 교체해주는 '케어프리서비스', '사고차량 지원 프로그램', 3년 보증 기간 이후에도 주요 소모성 부품 정비 서비스를 합리적인 가격으로 받을 수 있는 '서비스 패키지' 등 고객들의 유지보수의 부담을 줄여 총 소유비용을 낮추는 다양한 프로그램을 갖추고 있다.

이번 특별 프로모션에 대한 보다 자세한 내용 및 모델에 대한 자세한 설명과 시승, 구매 상담 신청은 폭스바겐코리아 공식 홈페이지에서 확인이 가능하다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr