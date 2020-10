거래소, 주요 지수 산출주기 단축…발표시간도 앞당겨

[아시아경제 송화정 기자]한국거래소는 투자자들에게 신속하고 정확한 시황 및 투자정보 제공을 위해 오는 12월7일부터 주요 지수의 산출주기를 '2초'에서 '1초'로 단축한다고 6일 밝혔다.

이와 함께 모든 실시간 지수의 장중 최초 발표시간을 '9시1분'에서 '9시10초'로 앞당긴다.

산출주기 단축 대상 지수는 코스피200, 코스닥150, KRX300 및 해당 지수의 섹터지수들이다. 이번 개편에 따라 KRX 지수의 산출주기는 지수용도별로 1초, 2초, 10초 등 3단계로 재편된다.

시가 정보가 즉각적으로 지수에 반영되도록 모든 실시간 지수에 대해 장중 최초 지수 발표시간이 변경된다. 대상지수는 코스피, 코스닥, 코스피200 등 모든 실시간 지수 총 351개다. 기존에는 정규시장 매매거래 개시 후 1분 경과시점인 9시1분이었으나 개편 후에는 정규시장 매매거래 개시후 10초 경과시점인 9시10초에 발표된다.

거래소 관계자는 "실시간 시황을 보다 신속하고 정확하게 지수에 반영함으로써 투자자들에게 양질의 투자정보를 적시에 제공할 수 있고 이를 통해 현·선물 연계거래 등 거래활성화에도 일조할 것으로 기대된다"면서 "투자편의성 제고 및 시장활성화 지원을 위해 여타 지수에 대해서도 시황정보가 적시 반영될 수 있도록 지속적으로 개선할 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr