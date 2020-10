전남도교육청 ‘민원실 환경 재정비’ 서비스 제공

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청이 수요자 맞춤 민원서비스를 제공하기 위해 청사 민원실 내·외부 환경을 재정비했다.

6일 전남도교육청에 따르면 방문 민원인 편의를 위해 바닥안내선, 천장표찰, 방향표지판 등을 부착해 외부접근성을 향상하고, 내부 출입문과 접수창구를 민원실 내부가 잘 보일 수 있도록 통유리창으로 전면 교체했다.

또 휠체어 이용자의 진입이 용이하도록 외부 출입문을 자동문으로 교체해 경사로를 설치하고, 민원실과 연계된 호출벨을 활용한 사회배려대상 민원인 전용창구를 마련했다.

이밖에도 외국어 민원서식 해석본과 영역별 민원서식을 비치하고, 픽토그램(공공안내 그림표지)을 활용한 안내판을 부착하는 등 누구나 쉽게 민원정보를 알아볼 수 있도록 정비했다.

도교육청은 민원인이 편안하고 부담 없이 민원업무를 볼 수 있는 대기공간으로 갤러리 이음을 운영하는 등 수요자 맞춤 민원서비스 제공을 위해 다양한 노력을 펼치고 있다.

김도진 총무과장은 “민원인에게 더욱 가깝게 다가가는 민원실 운영을 위해 노력하겠다”며 “민원인의 입장에서 친절·신속 행정을 펼침으로써 민원 만족도를 높여 나가도록 하겠다”고 말했다.

