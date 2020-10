성장현 용산구청장, 16개 동 주민대표단과 소통 이어가

6~19일 2주간 소규모 간담회 개최... 건의사항 청취, 지역경제 활성화 방안 논의

[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 6~19일 2주간 16개 동 주민대표단과 소규모 간담회를 이어간다.

동별 현안과 건의사항을 듣고 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 침체된 지역경제 활성화 방안을 주민들과 논의하기 위해서다.

첫 번째 모임은 6일 오전 후암동 대표단과 함께했다. 대화는 구청장 집무실에서 1시간가량 진행, 티타임 후 기념촬영도 했다.

성장현 용산구청장은 “민선5기 취임 이후 매년 현장소통을 이어왔지만 올해는 상황이 여의치 않다”며 “방역수칙을 준수하면서 주민들과 소통하는 방안을 지속적으로 강구할 것”이라고 말했다.

성 구청장은 앞서 경로당 회장, 직능단체장, 기타 유관기관 대표들과 전화 통화를 하며 현안을 파악하기도 했다. 또 행사를 열지 못하는 대신 영상이나 서한문을 통해 주민들에게 인사를 전하고 있다.

