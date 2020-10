"아직도 은행에서 입출금하는 사람 있나요"…거래비중 역대최저

2분기 입출금 거래 중 대면거래 비중은 7.4%…역대최저

인터넷·모바일뱅킹 확산에 코로나19까지 겹친 영향

[아시아경제 김은별 기자] 은행지점 방문을 통한 고객의 입출금 거래 비중이 7% 초반까지 떨어졌다. 역대 최저 수준이다.

인터넷뱅킹의 발전으로 비대면 거래가 활성화한 가운데, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산까지 겹치며 고객들이 간단한 거래는 인터넷이나 모바일로 진행한 것이 원인이다.

6일 한국은행에 따르면 지난 6월 입출금 거래 중 대면거래 비중은 7.4%로, 직전분기(8.1%)보다 0.7%포인트 줄었다. 이는 관련 통계 작성이 시작된 2005년 이래 가장 적은 비중이다.

이 비중은 2008년 1분기(19.8%)에 20% 선이 무너진 뒤 10년 만인 2018년 1분기(9.5%)에 처음으로 10%를 하회했다. 이후 작년 3분기 7.7%에서 4분기 7.9%, 올해 1분기 8.1%로 소폭 커졌으나 코로나19 확산세가 커진 2분기 들어 다시 7%대로 내려앉았다.

ATM(현금자동입출금기)을 통한 입출금 거래도 22.7%로 역대 최저였다. 텔레뱅킹(5.6%) 비중도 적었다. 이에 비해 인터넷뱅킹을 통한 처리는 64.3%로 사상 최고를 기록했다. 인터넷뱅킹을 통한 입출금 거래는 꾸준히 커져 올해 1분기(62.7%)에 처음으로 60%를 넘어선 바 있다.

간단한 조회서비스는 이런 현상이 더욱 두드러졌다. 금융거래 관련 계좌조회, 자금이체 결과조회 등 각종 조회서비스는 상반기 기준 91.5%가 인터넷을 통해 이뤄졌다. 창구를 통한 조회는 5.9%에 불과했다.

한편 한은에 따르면 올 상반기 인터넷뱅킹 하루 평균 이용건수는 2억813만건으로 작년 하반기 대비 25.5% 급증했다. 인터넷뱅킹 하루 평균 이용금액은 55조2940억원으로 5조5000억원 가까이 늘었다. 인터넷뱅킹 이용건수 중엔 모바일뱅킹이 차지하는 비중이 60.5%다.

