서울 성동구 등 전국 17개소에 ‘무궁화동산’ 조성

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 서울 성동구 등 전국 17개소에 생활형 무궁화동산이 조성된다.

산림청은 내년 무궁화동산 사업지로 ▲서울 성동구 ▲경기도 평택시 ▲인천 계양구 ▲경기 평택·용인·화성시 ▲강원 동해시 ▲충북 보은·영동군 ▲전북 익산시·부안군 ▲전남 광양·여수시 ▲경북 구미·상주시 ▲경남 김해시 ▲북부지방산림청(인천 연수구) ▲동부지방산림청(강원 영월) 등지를 선정했다고 6일 밝혔다.

무궁화동산 조성사업은 국민이 생활권 주변에서 무궁화를 쉽게 접할 수 있는 기회를 마련하고 나라꽃의 국민적 관심도를 높인다는 취지로 2010년부터 시행되고 있다.

올해 무궁화동산 조성사업 공모에는 전국 12개 지방자치단체와 산림청 소속기관에서 25개소를 신청했다.

산림청은 접수한 신청서류와 현황자료 등을 바탕으로 명소화 가능성, 생육환경 적합성, 접근성, 과거 무궁화동산 지원 여부 등을 종합적으로 평가해 17개소를 사업지로 선정했다.

무궁화동산은 각 사업지별로 국비 5000만원과 지방비 5000만원 등 1억원을 투입해 조성된다.

산림청 김주열 도시숲경관과장은 “무궁화동산 조성사업으로 국민이 생활권에서 무궁화를 손쉽게 접하는 계기를 마련하겠다”며 “무궁화가 국민에게 사랑받을 수 있도록 무궁화 보급과 진흥사업을 지속 추진할 것”이라고 말했다.

