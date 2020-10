[포토]코로나 걸린 트럼프의 퇴원길…백악관서 마스크 벗고 '엄지척'

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸린 도널드 트럼프 미국 대통령이 입원한 지 사흘만인 5일(현지시간) 오후 병원에서 퇴원해 백악관에 복귀했다. 이날 오후 6시 40분께 입원했던 메릴랜드주 월터리드 군병원에서 양복 차림으로 하얀 마스크를 쓴 채 문을 나선 그는 기자들을 향해 주먹을 들어보였다.

이후 트럼프 대통령은 차량으로 이동했고 헬기를 타고 백악관으로 이동했다. 헬기는 오후 6시 55분께 백악관에 도착했으며 트럼프 대통령은 2층 발코니로 올라가 마스크를 벗은 뒤 헬기 쪽을 향해 경례를 했다. 두 손으로 엄지를 치켜세우기도 했으며 기자들을 향해 손을 흔드는 모습도 포착됐다.

트럼프 대통령은 지난 2일 새벽 자신의 코로나19 확진 판정 사실을 알린 뒤 당일 저녁 월터리드 군병원에 입원해 치료를 받아왔다. 트럼프 대통령을 치료해온 의료진은 이날 병원에서 기자회견을 열어 트럼프 대통령이 위험한 상황을 완전히 벗어난 것은 아니라면서도 퇴원에 필요한 기준을 충족했거나 넘어섰다고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr