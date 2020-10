올 추석에도 ‘국민 간식’ 치킨 많이 찾았다…bhc 매출 껑충

bhc치킨 연휴 3일간 판매량, 전년 추석 동기간 대비 50% 증가

[아시아경제 이선애 기자] 올 추석에도 국민 간식인 치킨을 많이 찾은 것으로 나타났다.

bhc치킨이 올 추석 치킨 판매량을 분석한 결과 추석 당일(10월1일)과 전날(9월30일), 다음날(10월2일) 등 3일간 판매량이 지난해 추석 동기간 대비 50% 늘어났다고 6일 밝혔다.

올해 설날 연휴 3일간(설날 당일, 전날, 다음날)에 비해서도 판매량이 10% 증가했다. 이외에도 올 추석과 설날, 지난해 추석 모두 명절 당일보다 다음날 판매량이 가장 높은 것으로 조사됐다.

bhc치킨은 올 추석 연휴 높은 판매량을 보인 것에 대해 비대면(언택트) 소비와 명절을 집에서 보내려는 사람이 증가한 것이 크게 영향을 끼친 것으로 분석했다.

또한 다양한 메뉴 개발로 소비자의 폭넓은 메뉴 선택권과 e 쿠폰 활성화로 배달 소비가 확대돼 앞으로도 치킨이 명절에 가족과 함께 즐기는 음식으로 더욱 주목받을 것으로 내다봤다.

한편 이번 5일간의 추석 연휴 기간 중 치킨이 가장 많이 판매된 날은 연휴 4일째인 지난 3일인 것으로 나타났으며 이는 연휴의 아쉬움을 달래기 위해 치킨을 많이 찾았던 것으로 파악된다.

또 가장 많이 판매된 메뉴는 대표 메뉴인 ‘뿌링클’인 것으로 조사됐으며 부분육 메뉴인 ‘콤보 시리즈‘가 그 뒤를 이었다. 특히 콤보 시리즈는 출시와 동시에 마니아층을 중심으로 큰 인기를 끌면서 현재까지도 매출 2위 자리를 유지하는 등 업계에 부는 부분육 돌풍을 이어나가고 있는 것으로 나타났다.

bhc치킨 관계자는 “실제 명절 판매량을 보면 지난해 추석보다 올 설날이, 올 설날보다 추석이 높은 것으로 나타나 해를 거듭할수록 명절 기간에 치킨을 찾는 사람이 늘어나는 추세”라며 “이는 명절 연휴에도 맛있고 깨끗한 치킨을 고객에게 드리고자 묵묵히 현장을 지킨 가맹점주 덕분이다”라고 감사의 마음을 전했다.

