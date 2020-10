[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 인사혁신처 중앙선발시험위원회와 함께 국립산림과학원장과 국제산림협력관 등 고위공무원단 직위를 공개모집한다고 6일 밝혔다.

국립산림과학원장은 국가연구기관장으로 산림생태계 보전·복원 및 생태계 서비스 기능 증진연구, 산림자원 선순환 및 산림경영 활성화 연구, 산림재해 관리체계 고도화 등 산림과학기술 연구업무를 총괄한다.

또 국제산림협력관은 해외산림자원 개발 총괄, 임산물 수출입 관세정책 수립, 임업분야 통상협상 등 국제 산림협력 업무를 총괄하는 자리다.

공모 응시원서는 오는 20일까지 ‘나라일터’ 홈페이지를 통해 접수하며 응모는 공직자와 민간인 모두 가능하다.

기타 자세한 내용은 나라일터와 산림청 홈페이지 모집공고를 통해 확인할 수 있다.

