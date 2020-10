조현식 부회장 父 성년후견심판 참여…본격화 된 한국타이어 경영권 분쟁

[아시아경제 성기호 기자] 한국테크놀로지그룹(옛 한국타이어월드와이드)의 경영권 분쟁이 조현식 부회장의 참여로 본격화 되고 있다.

5일 재계에 따르면 조 부회장은 이날 서울가정법원에 아버지 조양래 회장에 대한 성년후견신청과 관련해 참가인 자격으로 의견서를 냈다. 이에 따라 조 부회장은 앞서 청구인으로 이번 재판을 시작한 조희경 한국타이어나눔재단 이사장과 같은 자격을 갖게 됐다.

그간 법원의 의견 제출 요청에 단순 의견 체출 또는 참가인 자격으로 신청할지 고민했던 조 부회장 측이 의견서를 내면서, 경영권 분쟁을 앞두고 조 회장에 대한 성년후견심판의 중요성이 더욱 강화됐다는 평가다.

조 부회장은 앞서 8월 25일 입장문을 내고 "(아버지) 성년후견 심판 절차에 가족의 일원으로서 참여할 예정"이라고 밝힌 바 있다.

이번 의견서 제출로 형제간 대결 구도도 보다 선명해진 것으로 보인다. 막내인 조현범 사장은 지난달 말 법원에 의견서를 낸 것으로 알려졌으며, 내용은 공개되지 않았지만 조 회장에 대한 한정후견에 반대하는 입장일 것으로 관측되고 있다.

다만 차녀 조희원씨는 이번 법원의 의견제출 요청에 별다른 의견을 개진하지 않은 것으로 알려졌다.

한편 이날 법원은 이번 사건과 관련해 가사조사 명령을 내린 것으로 알려졌다. 가사조사 명령은 재판장이 법원 조사관에게 성년 후견의 필요성 등에 대해 조사하도록 하는 것으로 통상 4∼5개월이 걸린다.

