삼기오토모티브는 5일 상호를 삼기로 변경했다고 공시했다. 회사 측은 "기업의 비즈니스 변화 및 이미지 확장을 위한 변경"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr