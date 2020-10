[아시아경제 이정윤 기자] 부부싸움을 하다 아내를 살해한 30대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

5일 서울 광진경찰서는 살인 혐의로 구속된 A씨를 지난달 29일 기소 의견으로 송치했고 밝혔다.

A씨는 지난달 21일 서울 광진구 자택에서 부부싸움 끝에 아내를 살해한 뒤, 같은날 경기 안성에서 112에 전화를 걸어 '내가 아내를 죽였다'고 자수했다.

경찰은 A씨의 소재를 파악해 광진서로 인계해 조사한 뒤, 지난달 22일 살인 혐의를 적용해 A씨에 대해 구속영장을 신청했다. 서울동부지법 이근수 영장전담 부장판사는 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부한바 있다.

