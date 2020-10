합천군, 농촌인력은행 운영 … 일손 부족 농가들 '농번기에 숨통'

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 농촌인력은행 사회적 협동조합이 마늘 양파 파종 시즌(10~11월)를 맞아 본격적인 활동에 들어갔다고 5일 밝혔다.

합천군 농촌인력은행은 인근 도시의 유휴인력을 확보해 일손 부족 농가에 인력을 알선함으로써 농번기 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 농가 일손 부족 해소에 큰 역할을 하고 있다.

2016년부터 운영되고 있는 합천군 농촌인력은행은 농작업 구인·구직을 무료로 알선해 주고 있다. 상반기 마늘 양파 수확 작업에 232곳 농가 2145명의 인력을 알선, 농가들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

이번 가을철에도 농작업 인력수급을 위해 합천군 관내는 물론 진주, 울산, 부산 등의 대한노인회 취업 지원센터 회원 70여 명을 확보해 11월 중순까지 집중적으로 운영할 계획이다.

합천군 농촌인력은행 관계자는 "올해 코로나19 여파로 인력수급에 많은 어려움이 있지만, 농가의 인력난 해소와 인건비 부담을 줄이기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr