‘기장읍성’ 국가사적 지정 해달라 … 기장군 행정력 집중

오규석 기장군수 5일 문화재청 방문해 신속한 지정 요청

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 5일 문화재청에 기장읍성의 국가사적 지정을 요청했다.

오규석 기장군수 등 관계 공무원들이 지난 5월에 이어 이날 대전 정부청사를 재차 방문해 박한규 문화재보존국장과 정영훈 보존정책과장을 만나 기장읍성의 학술 가치와 보존정비계획 등을 밝히고, 사적지정의 필요성을 설명했다.

기장군은 기장읍성의 국가사적 지정을 위해 행정력을 집중해 왔다. 2019년 지정조사에 필요한 용역을 완료해 올해 초 문화재청에 기장읍성 국가지정문화재 지정 신청을 했으며, 현재 심의단계에 있다.

기장읍성은 1425년 축조된 기장군의 대표적인 문화재이다. 기장군과 부산시는 문화재 복원 정비사업에 1999년부터 현재까지 216억원을 투입해 전체 사업부지의 대략 88%인 146필지 2만3984㎡를 매입했다.

최근 기장읍성 정비사업으로 매입토지에 대한 건물 철거작업 중 서쪽 성벽 약 70m가 매우 양호한 상태로 보존된 것이 확인돼 사적지정 심의에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기장군은 기대하고 있다.

서쪽 성벽은 잔존 최고높이 3.4m로 내탁부(성벽 안쪽 부분)와 등성계단, 경사로 등 성벽과 관련된 시설이 대부분 보존된 상태이다.

이 일대에 대한 발굴조사는 10월 중 시행할 계획이다. 학계 관계자들은 조선시대 동남해안에 걸쳐 축조된 연해읍성의 구조를 확인할 수 있는 학술자료를 확보할 수 있을 것으로 본다.

기장읍성은 2010년 남쪽성벽에 대한 학술조사가 처음 시작된 이후, 성곽 구조에 대한 다양한 의견이 제기됨에 따라 2017년부터 2020년 현재까지 5회 이상 시발굴 등 학술조사를 집중적으로 실시했다.

그 결과 해자가 성벽 전면에 걸쳐 축조됐으며, 남문의 전체 규모와 2차례 이상 증축이 있었음을 확인할 수 있었다.

이에 따라 기장읍성 남문(공진문)의 옹성 누각 등 규모를 구체화하고 문헌자료에 의한 고증작업을 거친 후 복원정비공사를 시작했다.

오규석 기장군수는 “기장읍성은 조선전기 전형적인 연해읍성으로 역사성, 희소성, 현장성을 다 갖추고 있다”며 “국가 사적지정 가치가 충분하므로 현장조사 등 조속히 관련절차를 이행해달라”고 문화재청에 요청했다.

오 군수는 “기장읍성이 사적으로 지정되면 기장읍성 서쪽 성벽을 최대한 원형보존해 주변지역을 주민 친화적인 휴식공간으로 조성하고 기장시장을 역사문화유적과 연계한 관광자원으로 발전시켜 나가겠다”고 했다.

