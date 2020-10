맑은 날씨를 보인 5일 서울 종로구 조계사에서 시민들이 핑크뮬리와 억새가 휘날리는 경내를 걸으며 가을 정취를 만끽하고 있다. /문호남 기자 munonam@

